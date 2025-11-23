Tentara Israel Klaim telah Membunuh Seorang Komandan Senior Hizbullah

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA-Ssebuah ledakan terdengar beberapa menit yang lalu akibat serangan tentara Israel terhadap sebuah target di pinggiran selatan Beirut. Menurut Al Jazeera, tentara Israel mengklaim telah menargetkan seorang komandan senior Hizbullah di Beirut.

Menurut tentara Israel, pembunuhan itu dilakukan dengan presisi. Menurut pengumuman militer Israel, target operasi di Beirut selatan adalah Abu Ali Tabatabaei (Haytham Ali Tabatabaei), wakil komandan Hizbullah.