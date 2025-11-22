UNIFIL: Kedaulatan Lebanon Harus Dihormati

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Sputnik, komandan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon selatan, yang dikenal sebagai UNIFIL, pada peringatan Hari Kemerdekaan negara itu menekankan bahwa pasukan UNIFIL berkomitmen untuk mendukung Tentara Lebanon.

Dia menambahkan bahwa penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon adalah masalah sentral untuk implementasi Resolusi 1701 dan untuk meletakkan dasar bagi pencapaian stabilitas permanen.

Hal ini terjadi sementara laporan yang dirilis oleh UNIFIL menyatakan bahwa rezim Zionis telah melakukan lebih dari 10.000 pelanggaran darat dan udara terhadap Lebanon selama periode yang disebut gencatan senjata.