Araghchi: Propaganda Zionis dan Barat untuk Menampilkan Iran sebagai Ancaman telah Runtuh

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - "Seyed Abbas Araghchi", Wakil Menteri Luar Negeri Iran, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa "perhatian terhadap tetangga dan lingkungan tetangga Republik Islam dianggap sebagai salah satu prioritas kami dalam kebijakan luar negeri." Dia menambahkan: "Pendekatan ini dimulai dari pemerintahan sebelumnya, tentu saja sudah diikuti juga di pemerintahan sebelumnya, dan kami di pemerintahan keempat belas menganggapnya sebagai prioritas utama Kementerian Luar Negeri."

Dalam wawancara dengan Khaneh Mellat, dia menambahkan: "Selama satu tahun atau 14 bulan terakhir, interaksi diplomatik dengan negara-negara tetangga berada pada tingkat yang sangat tinggi."

Menteri Luar Negeri menekankan: "Propaganda rezim Zionis dan negara-negara Barat serta upaya mereka untuk menampilkan Iran sebagai ancaman regional, bukannya Israel, kini telah hancur dan runtuh; tentu saja, serangan, genosida, bencana, dan kejahatan Israel di kawasan ini juga efektif dalam hal ini."

Araghchi melanjutkan: "Kami telah memulai diplomasi provinsi dalam beberapa waktu terakhir, karena negara-negara tetangga kami dapat menjalin hubungan komersial yang baik dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan mereka di negara kami, yang memiliki kapasitas yang sangat baik."