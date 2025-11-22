Permintaan Ulama Syiah Pakistan untuk Menindak Pelaku Teror dan Ketidakamanan di Karachi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Syabir Hasan Mitsami, Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Syiah Pakistan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian aksi teror dan pembunuhan terarah yang kembali terjadi di Karachi. Ia menegaskan bahwa ketenangan kota Karachi kembali terancam, dan situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Dalam pernyataannya, Mitsami meminta pemerintah provinsi Sindh dan aparat keamanan menindak pelaku teror dengan tindakan paling tegas serta mengungkap peran para aktor jahat di balik insiden-insiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa komunitas Syiah adalah warga yang cinta damai, selalu berada di garis depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan pihak mana pun merusak stabilitas Karachi.