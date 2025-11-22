Mahmoud Abbas Mulai Bekerja Membentuk Dewan Administrasi untuk Jalur Gaza

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Rai Al-Jadeed, sumber media mengumumkan bahwa Mahmoud Abbas, kepala Otoritas Palestina, telah mengeluarkan perintah untuk membentuk dewan kecil guna mengelola Jalur Gaza di tahap mendatang.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa dewan ini dihadiri oleh Hussein Al-Sheikh (wakil Abbas), Mohammad Mustafa (Perdana Menteri pemerintahan yang berafiliasi dengan OP), Mahmoud Al-Habbash (Kepala Pengadilan Tinggi Yudisial), Ruhi Fattouh (Ketua Dewan Nasional), Majed Faraj (Kepala Dinas Intelijen), dan Ziad Abu Amr (penasihat Abbas).

Pembentukan dewan tersebut dilakukan setelah disahkannya resolusi yang diusulkan AS oleh Dewan Keamanan pada hari Selasa, untuk mengimplementasikan rencana Trump di Gaza berdasarkan penempatan pasukan internasional di jalur tersebut. Rusia dan Tiongkok abstain dalam pemungutan suara resolusi ini. Meskipun resolusi tersebut tidak menentukan peran langsung bagi Otoritas Palestina dalam administrasi Jalur Gaza, OP menyambut baik resolusi tersebut.