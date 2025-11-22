Kekacauan dan Pembunuhan Internal Berlanjut; Ditemukan Mayat Warga Suriah

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Maalomah, SOHR mengumumkan bahwa hanya pada hari Jumat, setidaknya tiga warga negara tersebut terbunuh sejalan dengan berlanjutnya kekacauan dan ketidakstabilan di Suriah.

Berdasarkan laporan tersebut, mayat dua pemuda Suriah ditemukan di dalam Rumah Sakit Al-Waer di Homs, dan dilaporkan bahwa mereka terbunuh dalam keadaan yang tidak jelas setelah hilang selama beberapa jam.

Selain itu, mayat seorang warga Suriah lainnya ditemukan di daerah Maskana di pinggiran timur Aleppo.

SOHR menekankan bahwa jumlah korban tewas akibat kekacauan di negara tersebut, sejak awal tahun 2025 di berbagai provinsi Suriah, telah mencapai 1.157 orang.