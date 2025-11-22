Serangan Drone Israel di Lebanon Selatan

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Masirah, sumber-sumber Lebanon mengumumkan bahwa sebuah drone Israel beberapa menit yang lalu menargetkan sebuah mobil di daerah Zawtar, yang terletak di Nabatiyeh, di Lebanon selatan.

Dilaporkan juga bahwa setidaknya satu orang tewas (syahid) dalam serangan drone ini.

Baru-baru ini, pasukan yang berafiliasi dengan PBB di Lebanon selatan mengakui bahwa rezim Zionis telah melakukan lebih dari 10.000 pelanggaran udara dan darat terhadap Lebanon selama periode yang disebut gencatan senjata.