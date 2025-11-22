Ansarullah Yaman Peringatkan Arab Saudi

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Arabi 21, Abdullah Al-Nuaimi, anggota Biro Politik gerakan Ansarullah Yaman, menekankan bahwa Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Saudi, tidak mengambil pelajaran dari delapan tahun serangan terhadap Yaman; serangan yang dia mulai dengan koalisi Arab, Amerika-Zionis, di mana Yaman pada saat itu bahkan tidak memiliki satu pun rudal.

Dia menambahkan: "AS akan melemparkan Bin Salman ke dalam pertempuran ini dan kemudian meninggalkannya, sama seperti mereka meninggalkan Netanyahu."

Ali Al-Qahoum, anggota lain dari Biro Politik gerakan tersebut, menyatakan: "Arab Saudi harus menerima kenyataan baru di Yaman sebagai sebuah negara. Revolusi Yaman muncul dari kehendak rakyat negara ini."

Dia menyatakan: "Jalur perdamaian sudah jelas dan pintunya terbuka jika Arab Saudi serius dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian terwujud dengan penghentian agresi, pengakhiran pendudukan, pencabutan blokade, rekonstruksi daerah yang rusak, serta pembebasan para tawanan. Setelah itu, rakyat Yaman dapat menyelesaikan masalah mereka dalam suasana yang tenang dan stabil tanpa campur tangan asing."