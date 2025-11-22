Tim Afiliasi Rezim Zionis Mengubah Nama di Bawah Tekanan Pendukung Palestina

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Agence France-Presse (AFP), tim balap sepeda "Israel Premier Tech," yang menghadapi protes dari para pendukung Palestina selama musim balap jalan raya saat ini, mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan mengubah namanya menjadi "NSN" (Never Say Never).

Berdasarkan pernyataan tersebut, merek NSN untuk tim akan didaftarkan di Swiss, dan minggu ini akan diadakan kamp pelatihan. Tim akan melanjutkan program kompetisinya dengan merek baru dalam beberapa minggu mendatang, dimulai dari Barcelona dan Girona di Spanyol.

Sebelumnya, perusahaan Kanada "Premier Tech" mengumumkan penghentian dukungan keuangannya kepada tim balap sepeda yang berafiliasi dengan rezim Zionis ini, dan menjauhkan diri dari rezim tersebut.

Perusahaan Kanada "Premier Tech" mengumumkan bahwa mereka menghentikan dukungan keuangannya kepada tim balap sepeda "Israel Premier Tech" menyusul protes luas terhadap partisipasinya dalam berbagai kompetisi di tengah perang Gaza.

Dalam beberapa bulan terakhir, di sepanjang rute beberapa kompetisi internasional besar, tim balap sepeda "Israel Premier Tech" telah menjadi sasaran para pengunjuk rasa menentang genosida yang dilakukan rezim Zionis di Gaza. Beberapa etape "Vuelta a España" pada bulan Agustus dan September terganggu oleh protes dan pengibaran bendera oleh para aktivis pro-Palestina.

Protes sporadis juga terjadi terhadap tim ini selama dua tur penting lainnya di Italia dan Prancis.

Merek Kanada Premier Tech, setelah selesainya Tour de Spanyol, telah meminta tim untuk menghapus nama "Israel" dari identitas dan mereknya, dan tim telah setuju untuk menjauhkan diri dari identitas Israel, tetapi keputusan ini tidak cukup untuk menenangkan situasi. Perusahaan Kanada mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan sepenuhnya menghentikan dukungan keuangannya kepada tim tersebut.

Pernyataan dari perusahaan Premier Tech berbunyi: "Setelah banyak percakapan dengan tim dan pertimbangan cermat terhadap keadaan, Premier Tech telah memutuskan untuk menarik diri dari peran sponsor utama tim Israel, segera berlaku."