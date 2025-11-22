Kunjungan Jenderal Amerika ke Moskow untuk Meninjau Rencana Perdamaian Ukraina

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Inggris The Guardian, mengutip sumber-sumber Amerika, melaporkan bahwa sekelompok jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat kemungkinan akan menuju ke Moskow pada akhir pekan ini untuk membahas rencana perdamaian Washington untuk Ukraina.

Berdasarkan laporan tersebut, pada 20 November, delegasi Amerika yang dipimpin oleh "Daniel Driscoll", Menteri Angkatan Darat AS, telah mempresentasikan rencana perdamaian pemerintahan Presiden Donald Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv.

Sehari kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pertemuan Dewan Keamanan negaranya, mengumumkan bahwa Moskow siap untuk bernegosiasi dan bahwa rencana 28 poin AS dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan krisis.

Menurut laporan surat kabar Inggris Financial Times, rencana perdamaian AS memerlukan konsesi signifikan dari Kyiv.

Reuters juga menulis: "Pemerintah AS telah meminta Ukraina untuk menandatangani rencana tersebut pada 27 November, jika tidak, pengiriman senjata dan kerja sama intelijen akan dihentikan."