Armada "Ketahanan" (Samoud) Baru Sedang Dalam Perjalanan; Konvoi Darat Bergerak Menuju Gaza

Menurut kantor berita Abna, sementara serangan militer Zionis terhadap penumpang kapal Armada Ketahanan di perairan internasional masih membekas di benak publik, para aktivis Tunisia sedang bersiap untuk meluncurkan armada baru menuju Jalur Gaza.

Sehubungan dengan hal ini, dilaporkan bahwa armada baru akan bergerak menuju Jalur Gaza dalam beberapa bulan mendatang dengan cara yang berbeda. Armada ini akan lebih besar dari armada sebelumnya dalam hal jumlah kapal yang berpartisipasi.

Disebutkan juga bahwa kali ini Tunisia tidak akan menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal armada ini, melainkan kapal-kapal tersebut hanya akan melewati perairan teritorial Tunisia, dan negara-negara lain seperti Aljazair dijadwalkan menjadi titik pertemuan bagi para aktivis pendukung Palestina.

Nama Mauritania juga telah disebutkan sebagai negara yang dapat berpartisipasi dalam proses ini. Pelabuhan Libya, khususnya Tripoli atau Misrata, atau Mesir, juga dapat digunakan dalam program ini. Para aktivis Tunisia mengumumkan bahwa puluhan negara berpartisipasi dalam rencana ini karena Jalur Gaza masih berada di bawah pengepungan meskipun gencatan senjata sedang berlangsung.

Juga dilaporkan bahwa konvoi darat yang membawa bantuan kemanusiaan juga akan berangkat dari Mauritania dan mencapai perbatasan Rafah setelah melintasi Libya dan Mesir.