Perwakilan Rusia Menyebut Resolusi AS Mengenai Gaza "Penuh Tipu Daya"

Menurut kantor berita Abna, setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi Amerika Serikat tentang Gaza, "Vassily Nebenzia", Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, menggambarkan cara adopsi dokumen tersebut sebagai penuh tipu daya dan memperingatkan konsekuensinya.

Menurut Nebenzia, berbeda dengan rancangan pemerintahan AS sebelumnya yang tidak menyinggung "pelucutan senjata Gaza" dan "tindakan paksaan yang meluas," resolusi baru ini menetapkan tugas bagi pasukan yang dikerahkan yang dapat mengubah mereka menjadi salah satu pihak yang berkonflik dan membawa sifat misi melampaui operasi pemeliharaan perdamaian. Dia menekankan bahwa tidak satu pun negara yang siap berpartisipasi dalam pengerahan pasukan telah menerima tugas-tugas tersebut.

Perwakilan Rusia juga menyatakan bahwa anggota Dewan Keamanan tidak memiliki cukup waktu untuk meninjau teks secara cermat dan mencapai kompromi mengenai hal itu, dan dengan demikian menghadapi semacam "tekanan waktu".

Sesi Dewan Keamanan PBB diadakan pada Senin malam waktu New York (Selasa dini hari waktu Teheran) mengenai rancangan dua resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan Rusia tentang Jalur Gaza, dan resolusi Dewan mengenai Gaza disetujui dengan 13 suara.

Tiga belas anggota Dewan Keamanan memberikan suara positif pada rancangan resolusi AS tentang Gaza, dan perwakilan Rusia dan Tiongkok memberikan suara abstain.