Menurut kantor berita Abna, Rodion Miroshnik, perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk urusan Ukraina, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Izvestia: "Moskow sejauh ini belum menerima pesan dari Kyiv tentang penangguhan proses negosiasi."

Merujuk pada fakta bahwa lebih dari 100 hari telah berlalu sejak putaran ketiga perundingan antara Ukraina dan Rusia di Istanbul, Turki, ia menambahkan: "Meskipun Kementerian Luar Negeri Ukraina telah mengumumkan berakhirnya negosiasi dengan Rusia, mereka belum mengambil tindakan formal melalui jalur diplomatik untuk mengakhiri pembicaraan."

Pejabat Rusia tersebut melaporkan telah menyampaikan draf proposal Rusia untuk mencapai gencatan senjata dalam negosiasi sebelumnya dan mengatakan: "Ukraina sejauh ini belum mengambil posisi mengenai proposal tersebut."

Sebelumnya, "Alexei Polishchuk", Direktur Departemen Kedua Persemakmuran di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada TASS bahwa Moskow siap untuk melanjutkan negosiasi dengan Ukraina di Istanbul dan "bola sekarang berada di tangan Kyiv." Dia menambahkan bahwa pihak Ukraina telah "menghentikan" pembicaraan dan para pejabat Turki juga telah berulang kali menyerukan dimulainya kembali proses ini.