Trump: Saya Tidak Puas dengan Meksiko; Mungkin Saya Akan Menargetkan Negara Itu Juga

Menurut kantor berita Abna, Donald Trump mengatakan kepada wartawan: "Saya akan melakukan apa pun untuk menghentikan aliran narkoba. Akhir pekan lalu, ketika saya melihat Kota Meksiko; saya melihat banyak masalah di sana. Saya telah berbicara dengan pejabat Meksiko dan mereka tahu posisi saya. Saya tidak puas dengan Meksiko."

Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut Karibia dan di perbatasan Venezuela dengan dalih memerangi penyelundup narkoba.

Washington menargetkan kapal-kapal yang melintas di perbatasan Venezuela dengan dalih memerangi penyelundup narkoba. Gedung Putih belum memberikan rincian tentang klaim bahwa individu yang menjadi sasaran dalam lebih dari 20 serangan di Karibia dan Pasifik Timur benar-benar penyelundup. Para ahli mengatakan bahwa bahkan jika targetnya adalah penyelundup, serangan semacam itu dianggap sebagai "eksekusi di luar hukum."