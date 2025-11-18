Trump Mengklaim: Resolusi Gaza Akan Membantu Perdamaian Dunia!

Menurut kantor berita Abna, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menulis dalam sebuah pesan di jaringan sosial Truth Social: "Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat dunia atas suara luar biasa Dewan Keamanan PBB, kepada delegasi perdamaian."

Trump mengatakan bahwa pengesahan resolusi Gaza di Dewan Keamanan PBB akan mengarah pada perdamaian yang lebih besar di seluruh dunia.

Sambil memuji PBB, 15 negara anggota Dewan Keamanan, dan para pendukung rencana ini di antara negara-negara Islam dan Arab, termasuk Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Yordania, ia menambahkan: "Berita menarik lainnya tentang anggota delegasi dan masalah lain yang berkaitan dengan resolusi ini akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang."

Sidang Dewan Keamanan PBB diadakan pada Senin malam waktu New York (Selasa dini hari waktu Teheran) mengenai draf dua resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan Rusia tentang Jalur Gaza, dan resolusi Amerika Serikat tentang Gaza disahkan dengan 13 suara.

Tiga belas anggota Dewan Keamanan memberikan suara positif pada draf resolusi AS tentang Gaza, dan perwakilan Rusia dan Tiongkok memberikan suara abstain. Resolusi ini menciptakan dasar hukum yang diperlukan untuk pembentukan delegasi perdamaian dan pasukan internasional untuk menstabilkan gencatan senjata di Gaza.