Pakistan Tangkap Sel Teroris Terkait Taliban Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemerintah Pakistan mengumumkan penangkapan empat anggota jaringan teroris yang terkait dengan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), yang diduga terlibat dalam serangan bom bunuh diri baru-baru ini di ibu kota Islamabad.

Menurut pernyataan resmi, keempat tersangka menerima perintah langsung dari para pemimpin mereka yang berbasis di Afghanistan. Pemerintah Pakistan menyebut kelompok ini berperan dalam setiap tahap pelaksanaan serangan.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengungkapkan bahwa pelaku bom bunuh diri yang meledakkan diri di depan kompleks pengadilan di kawasan pemukiman Islamabad adalah warga Afghanistan. Ia juga menambahkan bahwa warga Afghanistan lainnya terlibat dalam serangan terhadap sekolah militer di Wana, Pakistan barat laut, yang menewaskan tiga orang.

Serangan bom di Islamabad, yang menewaskan 12 orang dan melukai 27 lainnya, diklaim oleh TTP sebagai aksi mereka. Ini merupakan serangan besar pertama di ibu kota Pakistan dalam hampir tiga tahun terakhir.

Ketegangan antara Islamabad dan Kabul meningkat pasca serangan ini, menyusul bentrokan bersenjata di perbatasan kedua negara pada Oktober lalu yang berlangsung selama sepekan. Pemerintah Pakistan menyatakan tengah mempertimbangkan langkah diplomatik lebih lanjut terhadap Afghanistan.