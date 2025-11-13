Daftar Kursi Partai Syiah di Parlemen Irak Diumumkan

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip situs berita Irak "Al-Masala", berdasarkan hasil yang diumumkan, jumlah kursi partai-partai Syiah di seluruh Irak telah diumumkan.

Berdasarkan laporan ini: Koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan (I'tilaf al-Bina' wal-Tanmiya) berada di posisi pertama dengan 46 kursi, Negara Hukum (Dawlat al-Qanun) di posisi kedua dengan 30 kursi, Gerakan Al-Sadiqun di posisi ketiga dengan 27 kursi, dan Organisasi Badr di posisi keempat dengan 18 kursi.

Selain itu, Quwat al-Dawla (Kekuatan Negara) dengan 18 kursi, Huqooq (Hak) dengan 6 kursi, Al-Asas (Pondasi) dengan 8 kursi, Ishraq Kanoun (Cahaya Kanoun) dengan 8 kursi, Al-Qarar (Keputusan) dengan 6 kursi, dan Abshir Ya Iraq (Bergembiralah, Wahai Irak) dengan 4 kursi berada di peringkat berikutnya dari jumlah suara terbanyak yang diperoleh di antara partai-partai Syiah.