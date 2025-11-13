Sanksi Baru AS Terhadap Iran

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, Departemen Keuangan AS merilis sanksi baru terkait Iran pada hari Rabu ini.

Situs web Departemen Keuangan AS mengklaim mengenai hal ini: "Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada 32 individu dan entitas yang berbasis di Iran, Uni Emirat Arab, Turki, Tiongkok, Hong Kong, India, Jerman, dan Ukraina yang mengoperasikan berbagai jaringan pengadaan untuk mendukung produksi rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak (UAV) Iran!"

Berdasarkan pengumuman di situs web tersebut, John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mengklaim: "Di seluruh dunia, Iran menggunakan sistem keuangan untuk mendapatkan komponen bagi program nuklir dan senjata konvensionalnya! Atas perintah Presiden Trump, kami memberikan tekanan maksimum pada Iran untuk mengakhiri ancaman nuklir Teheran."

Klaim Washington ini muncul sementara Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program rudal dan UAV Teheran semata-mata bersifat defensif dan program nuklirnya adalah damai.

Hal ini terjadi sementara dalam beberapa bulan terakhir dan di tengah konsultasi tidak langsung antara Teheran dan Washington, Amerika Serikat dan Zionis pendudukan menyerang Iran, dalam tindakan yang bertentangan dengan semua konvensi internasional.