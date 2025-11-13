Marker: Eksodus Warga Israel Mengkhawatirkan

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip Shahab, surat kabar Marker melaporkan bahwa jumlah Zionis yang melarikan diri dari wilayah pendudukan telah meningkat sebesar 50% selama dua tahun terakhir; sementara itu, statistik Zionis yang kembali ke wilayah ini sangat rendah.

Laporan ini selanjutnya menyatakan, jumlah Zionis yang melarikan diri dari wilayah pendudukan akan mencapai 56.000 orang pada September 2025, yang menunjukkan meningkatnya fenomena migrasi terbalik (emigrasi) dari wilayah ini.

Laporan tersebut menekankan bahwa sebagian besar migran yang pergi adalah Zionis terpelajar, dan sebagian besar dari mereka yang melakukan perjalanan ke wilayah pendudukan adalah warga Ukraina yang dilanda perang.

Laporan ini menggambarkan Perang Gaza dan konsekuensi mendalamnya pada wilayah pendudukan sebagai alasan terpenting meningkatnya migrasi terbalik.