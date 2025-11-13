  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Al Mayadeen Mengungkap Salinan Laporan Kerja Sama Iran dengan IAEA

13 November 2025 - 11:18
News ID: 1749983
Source: ABNA
Al Mayadeen Mengungkap Salinan Laporan Kerja Sama Iran dengan IAEA

Jaringan Al Mayadeen telah memperoleh salinan laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mengonfirmasi kerja sama Iran dengan lembaga internasional ini.

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, jaringan Al Mayadeen mengumumkan bahwa mereka telah menerima salinan laporan "Rafael Grossi," Direktur Jenderal IAEA, mengenai kepatuhan Iran terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan perjanjian Kairo tentang program nuklir Teheran.

Berdasarkan laporan Al Mayadeen, "Iran telah memberi tahu Badan tersebut bahwa setiap kerja sama dengan IAEA akan bergantung pada keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran."

Al Mayadeen menambahkan: "Laporan Grossi menunjukkan bahwa Badan tersebut telah kehilangan informasi berkelanjutannya tentang cadangan bahan nuklir Iran yang sebelumnya telah diumumkan oleh negara tersebut."

Jaringan televisi ini mengutip Grossi yang menambahkan bahwa dia telah mengatakan: "Kurangnya informasi dan ketidakmampuan Badan untuk memverifikasi jumlah uranium yang diperkaya tinggi yang telah diproduksi dan diakumulasikan oleh Iran adalah sumber kekhawatiran yang serius."

Your Comment

You are replying to: .
captcha