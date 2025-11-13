Narasi Rusia Mengenai Poin-Poin Utama Konsultasi Antara Lavrov dan Araghchi

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Sputnik, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu ini, mengumumkan: "Percakapan telepon telah dilakukan antara Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dan Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran."

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai hal ini menyebutkan: "Para Menteri Luar Negeri kedua negara bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral saat ini dan masalah-masalah regional."

Pernyataan ini kemudian menambahkan: "Para Menteri Luar Negeri Iran dan Rusia dalam konsultasi telepon ini juga meminta Kabul dan Islamabad untuk melanjutkan pembicaraan guna menyelesaikan perbedaan melalui cara diplomatik dan metode yang berpusat pada dialog."