Peringatan Perwakilan Lebanon Mengenai Tujuan Ekspansionis AS dan Israel

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Jazeera Qatar, "Ali Al-Miqdad," perwakilan faksi Hizbullah di Parlemen Lebanon, mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera: "Kita sedang menghadapi keputusan Amerika-Israel yang menargetkan tidak hanya Lebanon Selatan, tetapi juga seluruh kawasan."

Selain itu, "Nazih Matta," perwakilan faksi partai Al-Quwat al-Lubnaniya (Pasukan Lebanon), juga mengatakan kepada saluran Qatar tersebut: "Tentara Lebanon harus bertanggung jawab atas perlindungan negara."