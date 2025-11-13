  1. Home
Peringatan Perwakilan Lebanon Mengenai Tujuan Ekspansionis AS dan Israel

13 November 2025 - 11:14
News ID: 1749978
Source: ABNA
Para perwakilan partai-partai Lebanon memperingatkan terhadap sifat ekspansionis rezim Zionis di kawasan tersebut.

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Jazeera Qatar, "Ali Al-Miqdad," perwakilan faksi Hizbullah di Parlemen Lebanon, mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera: "Kita sedang menghadapi keputusan Amerika-Israel yang menargetkan tidak hanya Lebanon Selatan, tetapi juga seluruh kawasan."

Selain itu, "Nazih Matta," perwakilan faksi partai Al-Quwat al-Lubnaniya (Pasukan Lebanon), juga mengatakan kepada saluran Qatar tersebut: "Tentara Lebanon harus bertanggung jawab atas perlindungan negara."

