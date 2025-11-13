  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Perdana Menteri Irak Mengumumkan Dimulainya Negosiasi untuk Pembentukan Pemerintahan Baru

13 November 2025 - 11:13
News ID: 1749976
Source: ABNA
Perdana Menteri Irak Mengumumkan Dimulainya Negosiasi untuk Pembentukan Pemerintahan Baru

Perdana Menteri Irak mengumumkan bahwa negosiasi untuk pembentukan pemerintahan baru telah dimulai.

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Jazeera Qatar, Mohammed Shia' Al-Sudani, Perdana Menteri Irak, mengumumkan dimulainya segera negosiasi untuk membentuk "pemerintahan yang efisien".

Dia mengatakan bahwa koalisi "Rekonstruksi dan Pembangunan" (I'tilaf al-Bina' wal-Tanmiya) memegang posisi pertama dalam pemungutan suara dan akan mempertahankan posisi ini dengan bantuan anggota-anggotanya yang tulus.

Perdana Menteri Irak menekankan: "Pemerintahan yang akan datang akan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok, bahkan mereka yang memboikot pemilihan."

Your Comment

You are replying to: .
captcha