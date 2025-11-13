Permintaan Resmi Trump kepada Herzog untuk Pengampunan Netanyahu

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip surat kabar Zionis Yedioth Ahronoth, Isaac Herzog, Presiden rezim tersebut, mengumumkan bahwa ia telah menerima surat resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang di dalamnya meminta agar ia memberikan pengampunan penuh kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Trump, dalam surat ini dengan kop resmi Gedung Putih, menyebut Netanyahu sebagai Perdana Menteri yang kuat yang konsentrasinya seharusnya tidak hilang karena masalah-masalah ini.

Surat Resmi Trump kepada Herzog untuk Pengampunan Netanyahu

Dalam surat tersebut, Trump menggambarkan kasus-kasus hukum terhadap Netanyahu sebagai politis dan tidak adil, dan berkata: "Inilah saatnya untuk mengampuni Bibi dan mengakhiri konflik hukum ini."

Kantor Presiden rezim Zionis, dalam menanggapi surat ini, menulis: "Herzog sangat menghormati Trump dan selalu memuji dukungan tanpa syarat dan peran pentingnya dalam memperkuat keamanan Israel, tetapi siapa pun yang ingin mendapatkan pengampunan harus secara resmi mengajukan permohonan pengampunan sesuai dengan peraturan."

Trump meminta pengampunan untuk Netanyahu karena kasus korupsi, sementara Perdana Menteri rezim pendudukan tersebut dicari oleh lembaga peradilan internasional karena melakukan kejahatan perang di Gaza.