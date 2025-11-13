Penyelenggaraan Latihan Pertahanan Udara di Venezuela

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip Euronews, Venezuela telah memulai latihan militer besar-besaran sejak hari Selasa dengan tujuan melindungi wilayah udara negara itu dari potensi agresi asing. Angkatan Darat, pasukan rakyat, dan polisi hadir dalam latihan ini.

Vladimir Padrino López, Menteri Pertahanan Venezuela, mengatakan selama latihan di Caracas: "Terlepas dari jenis, intensitas, atau dimensi ancaman, kami bertekad untuk mempertahankan tanah air kami."

Manuver militer ini diselenggarakan di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintahan Trump telah memerintahkan pengerahan kapal perang di dekat pantai Venezuela dan telah melakukan beberapa serangan udara di kawasan Karibia dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan, sejak dimulainya operasi pemerintah AS di Laut Karibia, setidaknya 75 orang telah tewas dalam 19 serangan udara di kawasan itu hingga saat ini.