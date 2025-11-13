Kekhawatiran Menteri Luar Negeri AS atas Kekerasan Zionis di Tepi Barat

Menurut laporan dari kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Jazeera Qatar, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menanggapi kekerasan Zionis di Tepi Barat dengan mengatakan: "Kami khawatir tentang peristiwa yang meluas di Tepi Barat yang mungkin menaungi dan melemahkan tindakan kami di Gaza."

Mengenai Sudan, ia menekankan: "Pengiriman senjata kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan harus dihentikan."

Menteri Luar Negeri AS menjelaskan: "Pasukan Dukungan Cepat tidak mematuhi komitmen mereka dan penyediaan senjata untuk mereka harus dicegah."

Dia menambahkan: "Kami memberikan tekanan pada negara-negara pendukung Pasukan Dukungan Cepat untuk menghentikan pengiriman senjata kepada pasukan ini."

Rubio menyatakan: "Pelanggaran Pasukan Dukungan Cepat terorganisir, dan klaim bahwa tindakan ini dilakukan oleh elemen yang tidak terorganisir adalah tidak benar."

Menteri Luar Negeri AS juga mengatakan: "Pasukan Dukungan Cepat telah terlibat dalam melakukan kejahatan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan."

Di bagian lain pidatonya, Rubio membahas masalah Venezuela dan mengklaim: "Pemerintahan Nicolás Maduro di Venezuela adalah sistem teroris yang terkait dengan narkoba, dan Presiden Trump akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan Amerika."

Hal ini terjadi sementara Maduro, dalam menanggapi Rubio, menyatakan: "Ada kampanye yang sedang berlangsung untuk mencoba merusak citra Venezuela dan revolusinya, dan ini adalah apa yang telah dilakukan [di masa lalu] dan sedang dilakukan [sekarang] oleh imperialisme dan badan intelijen Amerika."