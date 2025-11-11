Insiden Berdarah di Ibu Kota India; Ledakan Dekat Benteng Merah (Lal Qila) Merenggut 9 Korban

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna, sumber-sumber berita India mengumumkan bahwa ledakan terjadi sore ini di dekat stasiun Metro Benteng Merah di New Delhi, dan sejauh ini kematian sembilan orang dalam insiden tersebut telah dikonfirmasi.

Media India melaporkan bahwa ledakan itu terjadi di dekat gerbang nomor satu stasiun Metro Benteng Merah dan di dalam sebuah kendaraan. Jenis dan penyebab ledakan belum diketahui, dan penyelidikan sedang berlangsung.

Kebakaran Luas Setelah Ledakan

Menurut Departemen Pemadam Kebakaran Delhi, ledakan tersebut menyebabkan enam mobil dan tiga becak bermotor (riksha) terbakar. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api.

Media lokal melaporkan bahwa jenazah sembilan korban insiden tersebut telah dipindahkan ke rumah sakit. Belum ada informasi yang dirilis mengenai identitas para korban dan kemungkinan jumlah korban luka.

Ambiguitas Sifat Ledakan

Otoritas keamanan India telah mengumumkan bahwa penyelidikan awal untuk mengidentifikasi sifat ledakan dan kemungkinan apakah itu tindakan teroris telah dimulai.