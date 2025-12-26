Pezeshkian: Kekuatan dan Wibawa Negara Saat Ini Berkat Pengorbanan Para Syahid

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pada perayaan malam kelahiran Yesus Kristus dalam keyakinan Kristen, Dr. Masoud Pezeshkian menghadiri kediaman keluarga Razmik Khachatourian, salah satu syuhada terhormat dari komunitas Kristen Iran, untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan keluarga tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini—yang bertujuan menghormati kedudukan luhur para syahid, mengapresiasi kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan keluarga mereka, serta mengucapkan selamat atas perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi—Presiden Iran mengenang jasa syahid Khachatourian dan menegaskan peran tak tergantikan seluruh etnis dan pemeluk agama samawi dalam mempertahankan kemerdekaan, martabat, dan keutuhan wilayah Republik Islam Iran.

Presiden menyatakan bahwa kehadiran dan pengorbanan para syahid Kristen dalam Perang Pertahanan Suci merupakan manifestasi nyata persatuan nasional dan solidaritas mendalam bangsa Iran.

Pezeshkian juga memuji kesabaran dan keteguhan keluarga syahid Khachatourian, seraya menegaskan bahwa kehormatan dan kewibawaan Iran hari ini berutang pada pengorbanan para syahid serta ketabahan keluarga mulia mereka. Ia menekankan bahwa menghargai dan memuliakan keluarga para syahid adalah tanggung jawab abadi para pejabat negara, dan menyatakan harapan agar para pejabat tidak mengecewakan amanah para syahid.

Dalam kesempatan tersebut, keluarga syahid Razmik Khachatourian, bersama Ara Shahverdyan, perwakilan umat Kristen di Majelis Syura Islam Iran, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Presiden, serta menegaskan komitmen mereka terhadap cita-cita Revolusi Islam dan kelanjutan jalan para syahid dalam mengabdi kepada Iran tercinta.