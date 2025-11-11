Serangan Teroris ke Akademi Perwira di Pakistan

Menurut kantor berita Abna, Hubungan Masyarakat Angkatan Darat Pakistan (ISPR) mengumumkan bahwa hari ini, Senin, sedikitnya 2 teroris tewas selama serangan terhadap Akademi Kadet Wana di Waziristan Selatan, saat pasukan keamanan sedang melakukan operasi pembersihan di pusat pelatihan tersebut.

Sayap media Angkatan Darat menyatakan bahwa upaya awal teroris untuk menyusup ke kompleks keamanan digagalkan oleh "reaksi waspada dan tegas dari pasukan kita sendiri."

Namun, para penyerang kemudian menabrakkan kendaraan bermuatan bom ke gerbang utama Akademi Perwira, yang menyebabkan gerbang itu runtuh dan merusak struktur yang berdekatan.

Para teroris kemudian memasuki pusat pelatihan dan "terperangkap di blok administrasi Akademi."

Hubungan Masyarakat Angkatan Darat Pakistan menambahkan: "Pasukan kita sendiri, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan dan keunggulan profesional, terlibat dengan para penyerang secara presisi."