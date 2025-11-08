Kedutaan Iran di Meksiko Bantah Keras Tuduhan Media AS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Meksiko menanggapi laporan media Amerika Axios yang menuduh Iran berupaya melakukan percobaan pembunuhan terhadap duta besar rezim Israel di Meksiko. Dalam pernyataannya di platform X, Kedutaan Iran menyebut tuduhan tersebut sebagai “rekayasa media” dan “kebohongan besar”.

Kedutaan menegaskan bahwa klaim tersebut dibuat untuk merusak hubungan bersahabat dan historis antara Iran dan Meksiko, dan menolak tuduhan tersebut secara total dan tegas.