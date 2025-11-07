Pakistan: Iran dan Pakistan Punya Peran Penting dalam Menyatukan Umat Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf di Islamabad, menegaskan komitmen Pakistan untuk memperkuat kerja sama menyeluruh dengan Iran dan menyebut hubungan kedua negara sebagai hubungan yang historis dan bersahabat.

Shehbaz Sharif menyampaikan salam kepada Pemimpin Tertinggi Iran dan Presiden Iran, serta menekankan bahwa Iran dan Pakistan sebagai dua negara Muslim bertetangga memiliki tanggung jawab bersama dalam memperkuat perdamaian, memerangi terorisme, dan menjaga persatuan umat Islam.

Ia menambahkan bahwa kedua negara memiliki pengalaman bersama dalam menghadapi terorisme dan selalu mendukung satu sama lain dalam menghadapi agresi sepihak terhadap bangsa-bangsa merdeka. PM Pakistan juga menyerukan peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan budaya, serta menilai dialog sebagai jalan terbaik menyelesaikan perbedaan global.

Qalibaf pada gilirannya mengapresiasi dukungan Pakistan terhadap posisi Iran, khususnya terkait agresi rezim Zionis, dan menyatakan bahwa rakyat Iran sangat menghargai sikap tersebut. Ia menegaskan bahwa Iran dan Pakistan, dengan berpegang pada prinsip persatuan umat Islam, mampu memainkan peran penting bagi stabilitas kawasan.

Usai pertemuan, Qalibaf melanjutkan perjalanan ke Karachi untuk agenda resmi berikutnya.