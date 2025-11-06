Serangan Zionis ke Lebanon: Babak Baru Perang dengan Hizbullah Sedang Mendekat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Serangan udara Israel ke Lebanon kembali meningkat tajam. Kanal 12 Israel melaporkan bahwa militer rezim tersebut tengah bersiap menghadapi “babak baru pertempuran melawan Hizbullah dalam waktu dekat.”

Beberapa jam sebelumnya, jet-jet Israel menggempur wilayah Tura di provinsi Tyre, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon. Israel juga memerintahkan evakuasi dua daerah di Taybeh dan Tyr Deba, menandai eskalasi militer yang lebih luas.

Tentara Israel menyatakan bahwa mereka akan segera menyerang “seluruh infrastruktur Hizbullah di selatan Lebanon.” Media Israel juga mengonfirmasi bahwa kabinet perang Tel Aviv akan menggelar sidang darurat malam ini untuk membahas peningkatan ketegangan di front utara.

Di sisi lain, Hizbullah menyatakan bahwa semua serangan baru Israel merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata 27 November 2024. Dalam surat resmi kepada presiden, ketua parlemen, dan perdana menteri Lebanon, Hizbullah menegaskan komitmennya pada gencatan senjata, namun memperingatkan bahwa agresi berkelanjutan Israel akan dibalas demi mempertahankan kedaulatan Lebanon.

Dengan gagalnya upaya politik Amerika Serikat dan Israel untuk memaksa pelucutan senjata Hizbullah, situasi kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Hizbullah menegaskan bahwa pihaknya siap merespons setiap serangan untuk melindungi wilayah Lebanon.