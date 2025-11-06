Ulama Terkemuka Pakistan: Tragedi Gaza adalah Ujian Iman dan Nurani Umat Islam

Kantor Berita Internaisonal Ahlulbait -ABNA- Naqvi mengatakan bahwa lembaga-lembaga internasional, organisasi HAM, dan banyak penguasa negara-negara Muslim telah gagal total dalam ujian Gaza. Sementara itu, anak-anak, perempuan, dan masyarakat Gaza justru memperlihatkan contoh paling terang dari keimanan dan keteguhan.

Ia menilai akar kelemahan umat terletak pada jauhnya lembaga pendidikan dan pemikiran Islam dari Al-Qur’an. Seandainya Al-Qur’an benar-benar menjadi pedoman individu, masyarakat, dan pemerintahan, umat tidak akan terjerumus dalam kehinaan dan perpecahan seperti sekarang.

Naqvi memuji Hamas, Hizbullah, para pejuang Yaman, serta kepemimpinan Iran sebagai teladan sejati dari semangat perlawanan dan keberanian berlandaskan iman. Ia juga mengkritik para penguasa yang tunduk pada Amerika dan Israel serta rela mengorbankan rakyatnya dan bangsa Palestina demi kepentingan kekuatan global.

Di akhir pidatonya, ia menegaskan bahwa bangsa Pakistan adalah bangsa yang bermartabat dan penuh keberanian. Dengan kepemimpinan yang saleh dan kembali pada program Al-Qur’an, serta keberanian untuk membela kaum tertindas, Pakistan mampu mengubah arah sejarah.