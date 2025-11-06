Saatnya Bersatu Melawan Agresi Israel — Jangan Tertipu Negosiasi Baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah mengirim surat kepada Presiden, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri Lebanon menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi terus-menerusnya pelanggaran agresi Israel, sambil menegaskan komitmen mereka terhadap gencatan senjata 27 November 2024.

Surat itu memperingatkan bahwa Israel terus melanggar gencatan—dengan serangan darat, udara, dan laut—dan mencoba memaksa Beirut ke negosiasi yang hanya menguntungkan musuh. Hizbullah menekankan bahwa isu monopoli senjata tidak boleh dijadikan alat tawar menawar, melainkan harus dibahas dalam strategi nasional untuk mempertahankan kedaulatan Lebanon.

Hizbullah menyatakan hak sahnya untuk melakukan perlawanan sebagai pembelaan, bukan tindakan agresif, dan memuji kesabaran rakyat Lebanon sambil berjanji tetap berada di garis pertahanan demi kehormatan, tanah, dan masa depan generasi mendatang.