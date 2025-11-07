Qalibaf: Tidak Ada Negara Muslim yang Boleh Menjalin Hubungan dengan Musuh Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Majelis Syura, Mohammad-Bagher Qalibaf, menegaskan bahwa tidak boleh ada negara Muslim yang berhubungan dengan musuh Islam dan kaum Muslimin.

Qalibaf, yang berkunjung ke Pakistan atas undangan Ketua Parlemen Pakistan, memuji solidaritas Pakistan selama perang 12 hari dengan Israel dan menilai operasi “Badai Al-Aqsha” sebagai reaksi rakyat Palestina setelah 80 tahun penindasan.

Ia mengkritik peran AS yang menurutnya memaksa dunia Islam memilih antara konfrontasi atau menerima normalisasi (Abraham Accords), dan menyerukan persatuan umat Muslim serta penguatan ilmiah, ekonomi dan militer untuk menghadapi ancaman.

Qalibaf menekankan penolakan terhadap normalisasi dengan Israel, menyerukan kerjasama politik, budaya, akademik dan lingkungan di dunia Islam demi mempertahankan kedaulatan dan masa depan bangsa-bangsa Muslim.