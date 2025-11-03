Araqchi: Kami menguji rudal kami dalam pertempuran nyata

Menurut laporan kantor berita ABNA, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam wawancara dengan Al Jazeera mengatakan: Kami siap untuk setiap kemungkinan dan mengharapkan tindakan agresif dari rezim Zionis. Kami berada pada puncak kesiapan di semua tingkatan dan Israel akan menderita kekalahan lain dalam perang apa pun di masa depan.

Ia menambahkan: Kami memperoleh banyak pengalaman dari perang baru-baru ini dan menguji rudal kami dalam pertempuran nyata. Jika rezim Zionis melakukan tindakan agresif, itu akan membawa konsekuensi yang parah baginya.

Menteri Luar Negeri Iran menekankan: Israel mencoba memperluas cakupan perang di kawasan dengan menargetkan fasilitas minyak kami. Kami berhasil mengelola perang dengan Israel dengan sangat baik dan mencegah penyebarannya di kawasan.

Ia menambahkan: Rezim Zionis tidak akan memiliki kemungkinan untuk memicu perang melawan Iran tanpa lampu hijau Amerika, dan tidak akan memulai perang melawan Iran. Netanyahu adalah penjahat perang dan telah terbukti bagi kawasan bahwa musuh sejatinya adalah Israel.

Araqchi menyatakan: Kami siap untuk berdialog guna mengatasi kekhawatiran tentang program nuklir kami dan kami menekankan sifat damai dari program nuklir kami. Ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang adil, tetapi Washington telah mengajukan syarat-syarat yang tidak mungkin dan tidak dapat diterima. Tidak akan ada negosiasi tentang program rudal kami, dan tidak ada orang bijak yang akan melepaskan senjatanya.

Abbas Araghchi menekankan: Kami tidak dapat menghentikan pengayaan uranium, dan apa yang tidak tercapai melalui perang juga tidak akan tercapai melalui jalur politik. Kami tidak memiliki keinginan untuk negosiasi langsung dengan Washington dan ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan melalui dialog tidak langsung.

Ia mengklarifikasi: Bahan nuklir tetap berada di bawah puing-puing fasilitas nuklir yang dibom dan belum dipindahkan ke tempat lain. Bangunan dan peralatan nuklir kami telah rusak, tetapi teknologi kami masih bertahan.

Araqchi menekankan: Pengaktifan mekanisme snapback oleh Eropa adalah ilegal dan tidak ada konsensus internasional mengenai sanksi terhadap kami. Prioritas kami adalah memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga dan kami siap berinteraksi dengan Barat tanpa adanya diktat apa pun.

Mengenai Suriah, ia mengatakan: Kami mendukung kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah dan mengutuk serangan musuh Israel terhadapnya.