Ayatullah Khamenei: Konfrontasi dengan AS Bersifat Hakiki, Bukan Taktis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pertemuan dengan ribuan pelajar dan mahasiswa menjelang Hari Nasional Perlawanan terhadap Arogansi Dunia (4 November), Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa konfrontasi antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersifat mendasar dan ideologis, bukan taktis atau sementara.

Beliau menekankan bahwa solusi utama bagi masalah negara adalah menjadi kuat di bidang ilmu pengetahuan, manajemen, dan pertahanan, agar musuh merasa rugi bila berhadapan dengan bangsa Iran.

Pemimpin Revolusi menegaskan bahwa permusuhan AS terhadap Iran dimulai sejak kudeta 1953, bukan sejak penyerbuan Kedutaan AS pada 1979. “Masalah kita dengan AS bukan karena slogan ‘Mati bagi Amerika’, tapi karena watak arogan mereka yang menolak kemerdekaan bangsa lain,” ujarnya.

Ayatollah Khamenei juga menegaskan, setiap kemungkinan kerja sama dengan AS baru bisa dibahas “jika negara itu benar-benar berhenti mendukung Israel, menarik pangkalan militernya dari kawasan, dan menghentikan campur tangan di negara-negara Muslim.”

Beliau menutup dengan pesan kepada para pemuda untuk memperdalam pengetahuan agama, memperkuat iman dan kedekatan dengan Al-Qur’an, serta menjadikan keteguhan spiritual sebagai dasar kekuatan bangsa melawan keangkuhan global.