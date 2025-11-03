Sudan Usir Pejabat PBB di Tengah Krisis Kelaparan Terparah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemerintah militer Sudan mengusir dua pejabat senior Program Pangan Dunia (WFP) di tengah kelaparan besar akibat perang saudara sejak April 2023 yang mengancam jutaan jiwa.

Menurut pernyataan WFP di Roma, Laurent Bukera, Kepala WFP di Sudan, dan Samantha Katrag, Direktur Operasi, dinyatakan persona non grata dan diperintahkan meninggalkan negara itu dalam 72 jam tanpa alasan jelas.

WFP menyebut keputusan ini sangat berbahaya karena lebih dari 24 juta warga Sudan menghadapi krisis pangan akut, dan pengusiran ini dapat mengganggu distribusi bantuan bagi jutaan orang yang bergantung pada suplai makanan PBB.

Langkah tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pasukan Rapid Support Forces (RSF) merebut kota al-Fashir di Darfur, memperburuk bencana kemanusiaan yang sudah meluas.