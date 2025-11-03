Le Figaro: Prajurit Israel Pulang dari Gaza ke “Neraka” Baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Harian Prancis Le Figaro melaporkan krisis psikologis besar-besaran di antara tentara Israel yang kembali dari perang Gaza, menyebut mereka kini menghadapi “pertempuran baru” melawan trauma dan keputusasaan.

Menurut laporan itu, banyak prajurit menderita sindrom stres pascatrauma (PTSD) dan merasa tidak mampu kembali ke kehidupan normal. Salah satu tentara bahkan berteriak di depan parlemen Israel: “Saya seperti mayat berjalan, seorang pria yang tak lagi hidup.”

Le Figaro menulis bahwa para tentara Israel kini terjebak antara amarah, diam, dan perjuangan untuk membangun kembali hidup mereka, setelah menyaksikan horor perang di Gaza.