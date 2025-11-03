Ulyanov: Iran sendiri yang memutuskan masa depan program nuklirnya

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mikhail Ulyanov, Perwakilan Tetap Rusia untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina, hari ini, Minggu, mengumumkan kepada kantor berita RIA Novosti: Otoritas Iran sendiri yang akan memutuskan masa depan program nuklir mereka.

Perwakilan Tetap Rusia untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina melanjutkan: Tidak ada batasan dalam hal ini, asalkan kegiatan semacam itu dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai dan berada di bawah pengawasan efektif Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Kemudian, sebagai jawaban atas pertanyaan apakah Teheran, dengan pencabutan pembatasan resmi (kedaluwarsa Resolusi Dewan Keamanan 2231), dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam pengembangan program nuklirnya, ia berkata: Apakah Iran akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam pengembangan program nuklirnya atau tidak, masih belum jelas. Masalah ini akan ditentukan oleh otoritas Iran sendiri. Pada prinsipnya, Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) tidak menetapkan batasan atau larangan ketat, asalkan kegiatan nuklir dilakukan secara eksklusif untuk tujuan damai dan berada di bawah pengawasan efektif Badan Energi Atom Internasional.