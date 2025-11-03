2000 elemen PKK bergabung dengan "QSD"

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Russia Al-Yaum, media Turki, mengutip sumber-sumber keamanan, melaporkan bahwa hampir 2.000 elemen dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah dibubarkan telah bergabung dengan Pasukan Kurdi Demokratik Suriah, yang dikenal sebagai QSD, sejak awal tahun ini.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa Badan Intelijen Turki (MIT) akan menyerahkan laporan terperinci mengenai hal ini kepada komisi terkait di Parlemen.

Berita ini dirilis sementara PKK baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri aktivitasnya di dalam Turki.

Partai tersebut juga mengumumkan penarikan elemen-elemen yang berafiliasi, dari Turki dan pemindahan ke Irak utara. PKK menyatakan bahwa sebagian elemennya telah dipindahkan dari wilayah perbatasan Turki ke wilayah Kurdistan Irak, dan elemen yang tersisa juga akan dipindahkan jika Turki mematuhi proses perdamaian.

Perlu dicatat bahwa pada 27 Februari 2025, Abdullah Öcalan, pemimpin PKK, dalam sebuah pernyataan meminta elemen-elemen partai tersebut untuk meletakkan senjata mereka, membentuk kongres, dan membubarkan partai tersebut. Setelah itu, PKK mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan kongres ke-12 pada tanggal 5 hingga 7 Mei dan telah mengambil keputusan untuk membubarkan diri.