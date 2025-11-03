Rencana AS dan Negara-negara Pendukung Tel Aviv Melawan Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd al-Shaabi) Irak

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Ma'aloumah, Mukhtar Al-Moussawi, anggota Parlemen Irak, menekankan bahwa Amerika Serikat dan sejumlah negara yang telah menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis memiliki rencana untuk melemahkan peran Pasukan Mobilisasi Populer di Irak.

Ia menambahkan: Beberapa dari negara-negara ini tidak puas dengan peran pasukan Hashd al-Shaabi di Irak sebagai kekuatan keamanan, setelah pencapaian luas mereka melawan ISIS.

Al-Moussawi menjelaskan: Tekanan ini diterapkan dengan tujuan untuk mendefinisikan kembali arena keamanan Irak dalam rangka mewujudkan kepentingan negara-negara asing dan melawan pasukan Hashd al-Shaabi.

Ia menyatakan: Pemerintah Baghdad harus mendukung pasukan ini dan status hukum mereka serta tidak terpengaruh oleh tekanan asing.