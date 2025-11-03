Penerbangan Dihentikan di Jerman Utara Setelah Penetrasi Drone Tak Dikenal

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Ma'aloumah, pergerakan pesawat di Bandara Bremen, Jerman, dihentikan setelah terdeteksinya drone tak dikenal di dekat bandara tersebut.

Polisi Jerman mengumumkan bahwa drone tersebut terlihat kemarin sore di dekat kota yang terletak di Jerman utara, dan setelah itu pergerakan pesawat di bandara ini dihentikan sementara.

Meskipun penerbangan di Bandara Bremen dilanjutkan satu jam kemudian, jumlah penerbangan yang dibatalkan atau dialihkan karena terdeteksinya drone ini tidak diumumkan.

Pada hari Jumat, pergerakan pesawat di Bandara Berlin juga dihentikan selama dua jam karena terdeteksinya drone.