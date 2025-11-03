Juru Bicara Taliban Sebut Menhan Pakistan “Lemah dan Tak Berdaya”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin berkonflik dengan Pakistan hanya karena pernyataan Khawaja Asif, Menteri Pertahanan Pakistan, yang ia sebut sebagai “sosok lemah dan tanpa wewenang.”

Mujahid menegaskan bahwa rakyat dan partai-partai politik Pakistan tidak menginginkan perang, dan memperingatkan agar persoalan pribadi pejabat tertentu tidak memperburuk ketegangan antarnegara.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dan tuduhan Islamabad bahwa Kabul mendukung kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).