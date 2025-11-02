Menteri Perang AS: Hubungan Washington dan Beijing Berada dalam Kondisi Terbaik

Menurut kantor berita ABNA, mengutip jaringan Russia Al-Youm, Pete Hegseth, Menteri Perang AS, mengumumkan: "Saya sepakat dengan rekan saya dari Tiongkok, Dong Jun, tentang keharusan untuk menciptakan saluran [komunikasi] militer untuk mencegah pecahnya konflik dan menahan setiap peningkatan ketegangan antara kedua negara."

Dalam pernyataan lain, dia berkata: "Saya berbicara dengan Presiden Trump dan kami berdua percaya bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini berada dalam kondisi terbaiknya."

Hegseth menambahkan: "Setelah pertemuan bersejarah Presiden Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan, saya juga mengadakan pertemuan yang sangat positif dengan Dong Jun, Menteri Pertahanan Tiongkok, di Malaysia, dan tadi malam kami melakukan percakapan baru lagi."

Menteri Perang AS menjelaskan: "Saya sepakat dengan Menteri Pertahanan Tiongkok bahwa perdamaian, stabilitas, dan hubungan baik adalah jalan terbaik bagi dua negara besar dan kuat kami."

Dia juga, di bagian lain dari pidatonya, mengulangi pernyataan "perang salib" Trump mengenai pembantaian orang Kristen di Nigeria, mengklaim: "Pembantaian orang Kristen yang tidak bersalah di Nigeria dan di mana pun di dunia harus segera dihentikan."

Mengkonfirmasi pernyataan Trump mengenai kemungkinan tindakan militer AS di Nigeria dan mengancam negara itu, Hegseth berkata: "Kementerian Perang AS sedang bersiap untuk bertindak; entah pemerintah Nigeria melindungi orang Kristen, atau kami akan menghancurkan teroris Islamis yang melakukan kejahatan mengerikan ini."