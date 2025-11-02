Obama: Situasi AS Sangat Buruk / Trump dan Keluarganya Menjadi Lebih Kaya

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Al-Youm, Barack Obama, mantan presiden AS, dalam pidato di New Jersey untuk mendukung kandidat Demokrat di wilayah tersebut, mengatakan: "Kondisi telah memburuk selama era Trump, dan rakyat biasa menjadi lebih miskin."

Dia menambahkan: "Sementara itu, orang-orang yang dekat dengan Trump menjadi lebih kaya, dan dia berusaha mengalihkan perhatian publik dari masalah mereka."

Obama menambahkan: "Kita melihat semua omong kosong ini setiap hari di berita, teori konspirasi, video aneh Trump yang mengenakan mahkota dan menumpahkan kotoran pada para pengunjuk rasa. Semua tindakan ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian Anda dari kenyataan ini; situasi Anda belum membaik. Setiap hari di Amerika adalah Halloween."

Dia menyatakan: "Bukannya kami tidak mengharapkan situasi ini, tidak; tetapi kami tidak menyangka akan seburuk ini. Saya sudah memperingatkan sebelumnya. Orang-orang memilih Trump karena situasi ekonomi yang buruk, tetapi kondisinya memburuk dan hanya menjadi lebih baik untuk Trump dan keluarganya. Biaya perawatan kesehatan di Amerika akan meningkat dua atau tiga kali lipat."