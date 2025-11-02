Reaksi Nigeria terhadap Ancaman Donald Trump

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, pemerintah Nigeria, dalam menanggapi ancaman baru-baru ini dari Presiden AS Donald Trump, menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan upayanya dalam memerangi ekstremisme. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump menuduh Nigeria melakukan ancaman terhadap umat Kristen dan, dengan alasan ini, menempatkan negara tersebut dalam daftar pengawasan khusus.

Kementerian Luar Negeri Nigeria mengeluarkan pernyataan terkait hal ini, mengumumkan: "Pemerintah Federal Nigeria akan terus membela semua warga negara, terlepas dari ras, kepercayaan, atau agama."

Pernyataan itu menambahkan bahwa Nigeria adalah negara religius yang menghormati iman, toleransi, keragaman, dan inklusivitas, berdasarkan piagam tatanan internasional.

Pada hari Jumat, Trump mengumumkan bahwa ia telah menempatkan Nigeria, produsen minyak terbesar dan negara terpadat di Afrika, dalam daftar "Negara yang Menjadi Perhatian Khusus" yang melanggar kebebasan beragama, bersama dengan negara-negara seperti Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.

Trump sebelumnya juga telah menempatkan Nigeria dalam daftar ini selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tetapi penggantinya dari Demokrat, Joe Biden, menghapusnya dari daftar pada tahun 2021.

Trump menulis dalam sebuah unggahan di media sosial: "Kekristenan di Nigeria menghadapi ancaman eksistensial. Ribuan orang Kristen dibunuh, dan para Islamis ekstremis bertanggung jawab atas pembunuhan ini."

Nigeria memiliki lebih dari 200 kelompok etnis yang meliputi Kekristenan, Islam, dan agama tradisional lainnya. Nigeria telah lama menyaksikan gelombang kekerasan yang meluas, terutama terhadap Syiah, represi yang tidak mendapat perlawanan dari pemerintah AS yang berturut-turut.