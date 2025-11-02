  1. Home
Puluhan Tewas dan Terluka Akibat Ledakan di Meksiko

2 November 2025 - 14:38
Puluhan Tewas dan Terluka Akibat Ledakan di Meksiko

Terjadi ledakan di sebuah pusat perbelanjaan di Meksiko yang menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, sebuah ledakan di pusat perbelanjaan di barat laut Meksiko telah menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka.

Berdasarkan statistik awal yang dirilis, kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan tersebut di wilayah Sonora, di barat laut negara itu, telah menyebabkan sedikitnya 23 orang tewas dan 12 orang terluka. Di antara korban tersebut terdapat juga sejumlah anak-anak.

Belum ada rincian lebih lanjut yang dirilis mengenai penyebab ledakan ini.

