Pengaduan terhadap Seorang Tentara Zionis di Jerman

Menurut kantor berita Abna, mengutip Ma'an, Institut Hind Rajab mengumumkan telah mengajukan pengaduan kepada Jaksa Agung Jerman terhadap seorang tentara Zionis yang tinggal di Berlin. Pengaduan ini diajukan menyusul partisipasinya dalam kejahatan genosida di Jalur Gaza.

Lembaga tersebut menekankan bahwa mereka menuntut penangkapan tentara Zionis ini yang bernama Elkana Weidermann, karena ia adalah anggota Batalyon ke-94 yang berafiliasi dengan Brigade Kfir.

Institut Hind Rajab menambahkan bahwa pengaduan yang diajukan didasarkan pada bukti dan dokumen yang kredibel, sedemikian rupa sehingga pernyataan dan video yang diterbitkan oleh Weidermann menunjukkan perannya dalam penyiksaan tahanan Palestina. Dalam sebuah wawancara, ia telah mengakui penggunaan anjing terhadap tahanan Palestina dan menyambut baik sabotase terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.