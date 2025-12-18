Dr. Yusuf Al-Hadhari: Iran adalah Poros Kemuliaan dan Pendukung Strategis Perlawanan terhadap Zionisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dr. Yusuf Al-Hadhari, analis politik dan mantan juru bicara Kementerian Kesehatan Yaman, dalam webinar internasional keempat bertajuk “Iran Islam; Front Kemuliaan Islam dalam Menghadapi Rezim Zionis”, menekankan posisi sentral Republik Islam Iran dalam konstelasi kawasan. Ia menilai dukungan Teheran terhadap bangsa-bangsa tertindas dan poros perlawanan sebagai faktor penentu perubahan keseimbangan kekuatan yang merugikan rezim Zionis.

Ia menegaskan kesinambungan dukungan Iran kepada rakyat Palestina, Lebanon, dan Yaman, seraya menyatakan bahwa Iran—baik di ranah politik maupun di lapangan—senantiasa berdiri di sisi bangsa-bangsa tertindas dan memainkan peran efektif serta berkelanjutan dalam memperkuat poros perlawanan; sebagian dukungan itu tampak ke permukaan, sementara sebagian lainnya bersifat strategis dan tidak diumumkan.

Menurut Al-Hadhari, keselarasan Iran dengan gerakan perlawanan berakar pada komitmen keislaman dan pembelaan terhadap hak. Permusuhan AS dan rezim Zionis terhadap Iran, katanya, adalah akibat wajar dari sikap tersebut dan menegaskan bahwa Iran berada di jalan yang benar.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, pemerintah, dan rakyat Iran, serta menegaskan bahwa ikatan Iran dengan poros perlawanan merupakan ikatan strategis dan menentukan masa depan kawasan. Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan forum-forum semacam ini untuk menjelaskan realitas lapangan dan media, guna memperkuat konvergensi kaum merdeka dunia dan mempercepat kemenangan kebenaran atas kebatilan.